В России зачищают Интернет от «иностранных соцсетей» — в планах изолировать россиян от «тлетворного влияния Запада» как минимум до конца 2022 года.

Российские власти продолжают затягивать регуляторную удавку на крупных иностранных интернет-платформах, подготавливая почву за зачистки сетевого пространства и перехода на «суверенный интернет».В среду пригрозив блокировкой YouTube, в четверг Роскомнадзор сообщил о планах резко увеличить штрафы для Facebook, в отношении которой уже выписаны многочисленные протоколы о неудалении информации по требованию властей.

Штраф для Facebook может составить одну десятую всей ее выручки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу РКН.

Представителей соцсети вызвали на составление протокола о нарушении российского законодательства 4 октября. Выручку Facebook в России эксперты оценивают в пределах 12 млрд рублей.

Нормы об оборотных штрафах действуют в России с декабря 2020 года. Причем, за повторное неудаление информации с призывами к экстремизму, детским порно и информацией по употреблению наркотиков, сумма увеличивается с 10% до 20% выручки. В случает Facebook это будет около 1,2 млрд рублей и 2,4 млрд рублей соответственно.

Как отмечают в Роскомнадзоре, всего на данный момент администрация Facebook и Instagram не удалила «свыше 2000 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент». На соцсети составлено 19 протоколов с начала 2021 года.

Суд назначил Facebook штрафы на общую сумму порядка 70 млн рублей, из которых судебные решения на 43 млн рублей уже вступили в законную силу, но компания ничего не заплатила.

За неудаление запрещенной информации штрафы на 26 млн рублей власти взыскивают с Twitter, 26 млн рублей — с Google.

По делам о локализации пользовательских данных Facebook и Twitter в августе были оштрафованы на 15 млн и 17 млн рублей соответственно.

Каким бы ни был штраф, который определит для Facebook российский суд, взыскать его в России будет непросто, отмечает Александр Журавлев, председатель комиссии по цифровой экономике Московского отделения Ассоциации юристов России. «Основная проблема во взыскании штрафов в том, что некоторые иностранные IT-компании не имеют официального представительства или филиалов в России, поэтому приставам при всем желании затруднительно осуществить взыскание», — отметил Журавлев.

Впрочем, невозможность взыскания власти готовы компенсировать куда более жесткими мерами.

С начала 2022 года иностранные IT-компании с суточной аудиторией больше 500 тысяч пользователей обязаны открыть российские юрлица. В противном этим ресурсам грозит наказание вплоть до частичной или полной блокировки.