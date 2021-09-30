В Китае острая нехватка электроэнергии

В Китае острая нехватка электроэнергии — веерные отключения происходят по всей стране.

Так выглядит извещение для предприятий от местного регулятора в провинции Чжэцзян. Начиная с сентября и до конца календарного года необходимо сократить потребление электричества. Каждый месяц можно пользоваться электричеством только десять дней.

По крайней мере, 20 китайских провинций и регионов, на долю которых приходится более 66% ВВП страны, объявили о прекращении подачи электроэнергии в той или иной форме. Провинция Гуандун, промышленный центр юга, снизила пиковый спрос на электроэнергию примерно на 10%.

Отключения электроэнергии происходят и в Пекине и Шанхае, мегаполисах с населением 48 миллионов человек. Веерные отключения затронут по меньшей мере четыре района столицы. К ним относятся Сичэн и Дунчэн, где расположены правительственные учреждения и резиденции высших должностных лиц; Чаоян, где проживает много иностранцев; и Хайдянь, где расположено несколько технологических компаний.

Главной причиной дефицита электроэнергии является сокращение работы угольных электростанций. Цена на уголь выросла более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, что вынудило угольные электростанции снизить выработку электроэнергии. В нехватке угля в стране виновата и Компартия Китая, которая воюет с Австралией, отказавшись от импорта угля из этой страны.

Кроме того причинами называют частично и плохо реализованных реформы на рынке электроэнергии, политических просчеты на местах в кампании по сокращению потребления энергии для рапортов о достижении целей, поставленных центральным правительством.

источник