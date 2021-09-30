 
«  
  »

У Києві з 1 жовтня обмежать рух транспорту мостом Метро

Про це повідомляє у Facebook комунальна корпорація «Київавтодор».

«На стан старих деформаційних швів на мосту Метро через р. Дніпро надходять скарги від водіїв. Тож, у рамках експлуатаційного утримання споруди, працівники КП «Київавтошляхміст» відремонтують деформаційні шви», — йдеться у повідомленні.

Роботи у напрямку лівого берега розпочнуть у ніч на 2 жовтня.

«Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних і в нічний час, щоб не заважати водіям та менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено», — зазначили у Київавтодорі.

Обмеження руху транспорту запроваджується з 21:00 п’ятниці, 1 жовтня, і діятиме до 17:00 понеділка, 4 жовтня.

30 сентября, 2021 | Tags: | Category: Новини українською, Новости, Украина
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  