США ведут переговоры об использовании Центральной Азии для антитеррористических операций

США ведут переговоры со странами, граничащими с Афганистаном, переговоры о размещении «загоризонтных» антитеррористических операций, что упростит американским военным наблюдение и нанесение ударов по контролируемой Талибаном стране.

Об этом сообщила газета Politico.

Ссылаясь на неназванных американских сенаторов, которые присутствовали на засекреченных слушаниях с руководителями Пентагона на этой неделе, газета пишет, что объектами для размещения могут, в частности, стать российские базы в этих странах.

После дачи публичных показаний в комитете Сената по вооруженным силам во вторник представители руководства вооруженных сил провели закрытый брифинг для законодателей о переговорах с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран, сообщила Politico.

Информация появилась через несколько часов после того, как министр обороны США Ллойд Остин признал, что США попросили Россию разъяснить предложение президента Владимира Путина об использовании российских военных баз в Центральной Азии для американских антитеррористических операций, сообщила газета.

В ходе секретной встречи сенаторам сообщили, что такой вариант серьезно рассматривается, добавило издание.

Генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования вооруженных сил США, подробно рассказал о конкретных типах самолетов и стартовых площадках, которые могут быть использованы для нанесения ударов по объектам террористов в Афганистане.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также рассказал сенаторам о характере своих бесед с его российским коллегой, начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, говорится в публикации.