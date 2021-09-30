США и Россия проведут в Женеве второй раунд стратегических переговоров

США и Россия проведут в четверг второй раунд стратегических переговоров, в ходе которых попытаются преодолеть множество разногласий, в том числе по ядерному оружию и киберпространству.

Госдепартамент сообщил, что второй по рангу дипломат в администрации Джо Байдена, заместитель госсекретаря Венди Шерман, возглавит американскую делегацию на переговорах с Россией в Женеве.

Переговорам межведомственных делегаций предшествовала первая встреча в июле, на которой не было достигнуто значительного прогресса.

Она состоялась после того, как президенты Джо Байден и Владимир Путин на саммите в июне договорились возобновить переговоры.

Госдепартамент заявил, что стороны намерены «провести тщательно подготовленный и активный диалог, который будет направлен на то, чтобы заложить основу для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков».

Сообщение не содержит дополнительных деталей, но в нем отмечается, что Шерман отправится из Женевы в Берн, затем в Узбекистан и завершит свое турне посещением Индии и Пакистана.

После первого раунда переговоров в июле США заявили, что переговоры с российской делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым были «содержательными и профессиональными», но не принесли существенных результатов кроме договоренности о новой встрече.

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, который участвовал в этих переговорах, сказал, что США довольны первоначальным обменом мнениями и надеются, что он станет началом «устойчивого и продуктивного диалога» по контролю над вооружениями и другим стратегическим вопросам.

Сотрудник сообщил журналистам, что повестка переговоров не ограничивалась традиционными вопросами о контроле над ядерными вооружениями, но также затрагивала проблемы использования космоса и искусственного интеллекта, а также киберпространства, хотя в последнем случае дискуссия была посвящена стратегическим вопросах и ядерному оружию, а не программам-вымогателям и хакерам.

По словам сотрудника, российская сторона, как и ожидалось, выразила озабоченность по поводу американских систем ПРО, а американская сторона ответила привычным для Вашингтона аргументом, что эти системы направлены не против России, а против угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи.