“Слуга” Арахамія ініціював збір підписів за відставку Разумкова

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія подав пропозицію щодо збору підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради.
Про це сам Дмитро Разумков повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія”, – написав спікер.
Він зазначив, що “одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України”.
“Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці!)”, – резюмував Разумков.
Він також опублікував фото відповідного документу.
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