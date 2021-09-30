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“Слуга” Арахамія ініціював збір підписів за відставку Разумкова

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія подав пропозицію щодо збору підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради.

Про це сам Дмитро Разумков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія”, – написав спікер.

Він зазначив, що “одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України”.

“Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці!)”, – резюмував Разумков.

Він також опублікував фото відповідного документу.

Фото: Facebook Дмитро Разумков
30 сентября, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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