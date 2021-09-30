Сломал нос и сбежал: Дэниэл Крэйг чуть не сорвал съемки «Бонда» Престарелая Джейн Фонда и Лили Томлин снимутся вместе в новой комедии режиссера «Американского пирога» » “Слуга” Арахамія ініціював збір підписів за відставку Разумкова Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія подав пропозицію щодо збору підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради. Про це сам Дмитро Разумков повідомив на своїй сторінці у Facebook. “Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія”, – написав спікер. Він зазначив, що “одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України”. “Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці!)”, – резюмував Разумков. Він також опублікував фото відповідного документу.