Сломал нос и сбежал: Дэниэл Крэйг чуть не сорвал съемки «Бонда»

Именитый рестлер Дэйв Батиста снимался в картине «007: Спектр» в 2015 году, и во время одной из боевых сцен Дэниэл Крэйг перешел все границы.

Главная звезда последних фильмов о Джеймсе Бонде не рассчитал силы и слишком сильно ударил Батисту по лицу. Ранее Крэйг говорил, что не хочет связываться с Дэйвом вовсе, ведь очень опасается его. Потому неудивительно, что агент 007 ретировался со съемочной площадки, наплевав на съемки.

«Я услышал этот хруст [сломанного носа], закричал: “О мой бог” — и тут же убежал. Я думал, что он меня догонит и даст сдачи», — приводят слова Крэйга в Screenrant.

Что интересно, Батисте эта ситуация запомнилась совсем иначе — Джеймс Бонд в ней предстает не таким уж и трусом, заявил рестлер-актер в Twitter: