Шакиру ограбили дикие кабаны

Дикие кабаны — настоящая проблема в Барселоне. Животные заходят в города, наводят там суету и даже кусают жителей. Новой жертвой предприимчивых зверей стала певица Шакира.

В Instagram звезда рассказала, что гуляла в одном из парков со своим сыном Миланом. Из-за угла подошли два кабана, которые утащили рюкзак звезды, метнувшись в сторону леса.

«Они убежали с сумкой в лес, там был мой смартфон. Они уничтожили все», — написала Шакира в Stories.

К счастью, дикие разбойники не успели укусить за бочок ни певицу, ни ее сына.