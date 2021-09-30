Сестра Ким Чен Ына вошла в состав руководства КНДР

Младшая сестра верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, 34-летняя Ким Ё Чжон вошла в состав Государственного совета — высшего органа исполнительной власти в стране. Состав совета обновился наполовину. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Перестановки сделаны в ходе сессии Верховного народного собрания КНДР. Из Государственного совета удалены 9 человек. Среди них — 82-летний Пак Пон Джу, которого называли экономическим советником Кима. Политик дважды занимал пост главы правительства КНДР и считался протеже дяди Ким Чен Ына Чан Сон Тхэка, казнённого в 2013 году.

В состав госсовета включён генерал армии, секретарь ЦК правящей Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. Несколько дней назад он, согласно официальным сообщениям, присутствовал при первом испытании северокорейской гиперзвуковой ракеты.

Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Из госсовета официально исключены несколько партийных деятелей, уже снимавшихся ранее с партийных постов, свидетельствует сообщение ЦТАК. В целом, заседание прошло «в обстановке чрезвычайной революционной сознательности и энтузиазма участников», — говорится в сообщении.

Её считают наиболее вероятным преемником брата на посту верховного лидера КНДР в случае его смерти. Однако в патриархальном мире Северной Кореи против неё играют её молодость и гендер.