США ведут переговоры об использовании Центральной Азии для антитеррористических операций Граймс после разрыва c Маском отреклась от мужчин » Секретная «Справка о сталинских репрессиях в Украине»: «Под руководством тов. Хрущева…» Закон о декоммунизации Украины, принятый в 2015 году, полностью открыл архивы репрессивных советских органов: ЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ. В последние годы украинские архивы являются одним из главных источников уникальных документов для исследователей, занимающихся изучением периода Большого террора в СССР. В фонде статистической отчетности Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины выявлен документ под названием «Документальная справка о массовых репрессиях на Украине в 1937–38 гг.». 99-страничное дело содержит богатый фактический материал: цифровые данные, таблицы, цитаты из приказов, обзоры, аналитику. Дело состоит из двух частей: справка на 13 листах и основной аналитический отчет на 80 листах. Оба документа подписаны председателем КГБ УССР Виталием Никитченко: справка — 2 сентября 1964 года, а отчет — 10 октября 1964 года. Обложка «Справки». «…Без разрешения Председателя КГБ УССР не выдавать…». Как известно, одним из тайных инициаторов смещения Хрущева был председатель КГБ СССР Владимир Семичастный. В рамках подготовки к операции руководство КГБ Украины в строжайшем секрете изучало архивные данные периода Большого террора в надежде найти компрометирующий материал на Хрущева, который большую часть периода репрессий находился в Киеве, в должности первого секретаря ЦК коммунистической партии Украины. О чрезвычайной секретности отчета говорят пометки и акты, находящиеся в деле: отчет напечатан всего в двух экземплярах, а черновик уничтожен по акту 10 октября 1964 года, за 4 дня до отставки Хрущева. Каких-то откровенно сенсационных материалов о деятельности Хрущева и его роли в организации репрессий в документе нет, но тем не менее и после смещения опального вождя отчет хранили в тайне. Один из двух экземпляров был уничтожен специальной комиссией в 1970 году, а на папке последнего оставшегося экземпляра стоит рукописная виза начальника учетно-архивного отдела КГБ УССР Анатолия Гринько: «…Без разрешения Председателя КГБ УССР не выдавать…» Несмотря на то что под документом стоит подпись главы КГБ УССР Никитченко, настоящим автором был не он. Работа над отчетом была поручена доверенному лицу Никитченко, его референту, полковнику Александру Михайловичу Павленко. Акт об уничтожении копий дела ЦИТАТА «…В 1937–1938 гг. органами Народного комиссариата внутренних дел УССР на территории Украины проводились массовые аресты советских граждан, среди которых были многочисленные руководящие кадры партийных, советских, хозяйственных органов, командно-политический состав Рабоче-Крестьянской Красной Армии, пограничной и внутренней охраны и сотрудники органов НКВД. Согласно архивным материалам Комитета государственной безопасности при Совете Министров УССР, органами НКВД на территории Украины в 1937–1938 году всего было арестовано 267 579 человек…» Необходимо уточнить, что данные в записке Павленко касались только арестованных органами госбезопасности, данные по рабоче-крестьянской милиции в статистику не включались. Автор отчета пишет, что точными можно считать цифры за 1937 год и за первую половину 1938 года. Во второй половине 1938 года в НКВД изменилась форма отчетности, и, как видно из текста, данные за этот период Павленко или не нашел или ими не пользовался. В документе дается статистика по основным массовым операциям НКВД, проведенным в 1937–38 годах: операция по кулакам, уголовникам и прочему антисоветскому элементу (приказ НКВД СССР №00447);

польская операция (приказ НКВД СССР № 00485);

немецкая операция (приказ НКВД СССР № 00439);

латышская операция (приказ НКВД СССР № 00495);

харбинская операция (приказ НКВД СССР № 00593);

операция по женам изменников родины (приказ НКВД СССР № 00486).

Статистика по основным операциям и политическому составу преследуемых 4 июля 1937 года нарком внутренних дел СССР Ежов направил руководителям органов госбезопасности телеграмму № 11926. ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ЕЖОВА «…Всем начальникам НКВД и начальникам УНКВД краев и областей. С получением сего возьмите на учет всех осевших в вашей области уголовников, вернувшихся по отбытии наказания и бежавших из лагерей и ссылки. Всех учтенных кулаков и уголовников подразделите на две категории: наиболее враждебных элементов, подлежащих аресту и расстрелу в порядке административного проведения дел через Тройки; менее активных, но все же враждебных элементов, подлежащих высылке в районы по указанию НКВД СССР…» Накануне операции, согласно данным Павленко, НКВД УССР установил для Украины лимит по «первой категории» (расстрел) — 8000 человек и по «второй категории» — 20 800 человек. До конца 1937 года, в связи с перевыполнением лимита, НКВД УССР трижды (5 сентября, 29 сентября и 11 декабря 1937 года) ходатайствовал перед Москвой об установлении дополнительных лимитов в рамках этой операции. В результате удовлетворения ходатайств лимиты по операции № 00447 для Украины были увеличены до 63 950 человек, из которых 26 150 предполагались к расстрелу и 37 800 по «второй категории». Таким образом, к концу 1937 года лимиты увеличились в три раза. Киевская область получила лимиты на 9900 человек, Харьковская на 8300, а Одесская на 8200 человек. Масштаб «кулацкой» операции полковник Павленко показывает на примере УНКВД Киевской области. Всего с 1 августа по 10 сентября 1937 года там было арестовано 6018 человек, а скорость «работы» Тройки не имела ничего общего с нормальным судопроизводством. Для примера: с 1 по 5 сентября Тройка УНКВД по Киевской области провела три заседания, на которых было осуждено 1125 человек. В среднем по 375 человек за одно заседание. Итоговые цифры осужденных по приказу № 00447 по Украине за все время действия приказа составили 111 560 человек. Массовостью отличались и национальные операции. В отчете приводится ссылка на письмо наркома внутренних дел УССР Леплевского, согласно которому уже к 1 ноября 1937-го в рамках «польской» операции было арестовано 19 030 человек, из которых 4885 были приговорены к расстрелу. Всего по национальным операциям (польской, немецкой, харбинской и др.) к 1 июля 1938 года было осуждено 61 683 человека, из которых 39 644 по польской линии и 11 748 по немецкой. Достаточно большое место в докладе Павленко уделяется репрессиям, проведенным в отношении руководящих работников партийно-советского аппарата. Как правило, им инкриминировались участие в контрреволюционном подполье, троцкистские заговоры и диверсионно-вредительская деятельность. Получить представление о масштабе репрессий можно на примере Днепропетровской области, где с 1 июня по 1 декабря 1937 года по делам «правотроцкистской организации» было арестовано 445 человек, из которых: 93 работника партийного аппарата, 53 работника советского аппарата и 12 комсомольских лидеров. Среди арестованных было: 2 секретаря обкома КП(б)У, 37 секретарей райкомов, 14 завотделами обкомов, 10 секретарей горком и т.д. Тяжелый удар пришелся по кадровому составу Красной армии. Конвоируемые. Фото: public domain ЦИТАТА ИЗ «СПРАВКИ…» О кадровых чистках в армии

«…Итоги разгрома военно-фашистского заговора заключаются в ликвидации заговорщиков среди командного состава в 11 корпусах, 25 дивизиях, 21 бригаде и в 4 укрепрайонах КВО и ХВО. Арестовано 2209 человек. В ряде воинских соединений были арестованы, как участники заговора, уже вновь назначенные командиры: в 7 корпусе арестовано 3 комкора, в 15 и 80 стрелковых дивизиях и 23 кавдивизии арестовано по 2 комдива. По состоянию на 3 марта 1938 года было арестовано по Киевскому и Харьковскому военным округам, как участники военного заговора: Зам.комвойсками — 2, пом.комвойсками — 4, нач.политуправлений — 2, зам.нач.политуправлений — 3, нач.штабов округов — 3, командиров корпусов — 10, командиров дивизий — 15, комендантов укрепрайонов — 4, начальников академий — 1. Среди командно-политического состава КВО и ХВО арестовано 530 агентов иностранных разведок, в том числе: польской разведки — 307, немецкой — 58, латвийской — 92, румынской — 36, японской — 19…» Естественно, отчет Павленко не мог обойти вниманием фигуру Хрущева. Он упомянут в процитированной записке наркома внутренних дел УССР Успенского, который сменил арестованного наркома Леплевского. ИЗ ЗАПИСКИ УСПЕНСКОГО «…Коренной перелом в оперативной деятельности органов НКВД на Украине произошел на основе непосредственных указаний Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР — Генерального Комиссара Государственной Безопасности тов. Ежова по разгрому антисоветского подполья, данных им во время его приезда на Украину в 1938 г. и под руководством Секретаря ЦК КП(б)У тов. Хрущева. На базе этих указаний прежде всего была проведена чистка аппарата органов НКВД от участников антисоветской заговорщицкой организации и шпионов иностранных разведывательных органов, насажденных Балицким и Леплевским. За 1938 год в аппарате НКВД УССР было арестовано 261 предателей участников правотроцкистской организации… В составе арестованных значительное количество работников, занимавших ответственные руководящие посты на оперативной работе…» Характерно, что упомянутые в записке бывшие наркомы внутренних дел УССР Балицкий и Леплевский и написавший записку нарком Успенский были в итоге расстреляны. В среде людей, оправдывающих репрессии, бытует мнение, что это были в основном внутрипартийные разборки, которые мало касались простого человека. Представленный документ такую точку зрения опровергает. Из 267 579 человек, арестованных за 1937 год и первую половину 1938 года, 100 553 человека составили так называемые «бывшие люди» — помещики, торговцы и пр. Еще 96 857 — бывшие кулаки. Служители культа — 6369 человек. 18 134 арестованных принадлежали к деклассированному элементу. Из общего количества арестованных членов ВКП(б) было 10 545 человек, т.е. менее 4%. Интересен и весьма показателен национальный состав основных групп арестованных: 131 635 составляли украинцы;

44 467 поляки;

25 017 немцы;

19 199 русские.

Цифры показывают, что наиболее пострадавшими от репрессий в УССР были этнические поляки и немцы. По данным переписи населения 1937 года, в пределах УССР проживало 417 613 поляков. Таким образом, аресту подверглось более 10% от всего польского населения Украины и примерно 6% немцев. Доля арестованных украинцев и русских составила примерно 0,5%. Ну и, наконец, вопрос: сколько же людей было приговорено к расстрелу на территории Украины в конце 30-х годов? В справке полковника Павленко указаны следующие цифры: в 1937 году к высшей мере наказания в УССР был приговорен 66 591 человек. В первой половине 1938 года к расстрелу приговорили 54 390 человек. По второй половине 1938 года указана неполная цифра в 1256 человек. Зафиксированный «разброс» по мере наказания ЧТО ПИСАЛ ПАВЛЕНКО «…Количество осужденных во втором полугодии 1938 года, показанное в статистических отчетах УНКВД всех областей Украины, не соответствует действительности. Есть основания предположить, что это количество арестованных было осуждено только судебными инстанциями, а осужденные Тройками в отчетах УНКВД областей не показаны…» 17 сентября 1938 года Ежовым был подписан приказ № 00606 о создании оперативных Троек для быстрого рассмотрения скопившихся в НКВД дел по национальным операциям. О количестве приговоренных к расстрелу этими Тройками указано в отчете. ИЗ ОТЧЕТА «…По архивным материалам, за время с 19 сентября по 14 октября 1938 года Тройками НКВД областей УССР было осуждено 26 476 человек, из них по первой категории 22 508 человек…» Эти цифры не являются окончательными, так как особые Тройки работали до середины ноября 1938 года. Но тем не менее мы имеем общее количество приговоренных к расстрелу граждан, которое складывается из суммы четырех чисел, указанных в справке. По этим данным, к расстрелу было приговорено 144 745 человек. Однако в конце отчета есть ссылка еще на одну справку о количестве осужденных в УССР с 1935 по 1940 год. ИЗ ОТЧЕТА «…В органах государственной безопасности Украины находилось на хранении 249 268 архивных следственных дел, по которым было осуждено в 1935–1940 годах 332 429 человек, в том числе к ВМН — 161 748 человек…» Таким образом, подтвержденное архивными данными КГБ УССР количество приговоренных к расстрелу граждан на территории Украины во второй половине 30-х годов составляет почти 162 тысячи человек, что на тот момент равнялось численности населения города Николаев. При подготовке статьи использован архивный материал: ОГА СБУ, ф.42, д.17, арх. н. 312 — Константин Богуславский, историк, опубликовано в издании «Новая газета»