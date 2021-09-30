 
«  
  »

Престарелая Джейн Фонда и Лили Томлин снимутся вместе в новой комедии режиссера «Американского пирога»

Джейн Фонда и Лили Томлин снимутся вместе в новой комедии режиссера "Американского пирога"

Джейн Фонда и Лили Томлин («Грейс и Фрэнки»), вновь поработают вместе и снимутся в новой комедии под названием «Moving On» («Двигаясь дальше»).

Режиссером и сценаристом выступит Пол Вайц («Американский пирог»).

В картине также будут сниматься Ричард Раундтри и Малкольм МакДауэлл.

В центре сюжета — две давние подруги, которые встретились на похоронах и придумали коварный план мести одному вдовцу, который несколько десятилетий назад обидел их обеих.

Производство проекта стартует в Лос-Анджелесе в конце года, даты выхода пока нет.

30 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  