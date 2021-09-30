Престарелая Джейн Фонда и Лили Томлин снимутся вместе в новой комедии режиссера «Американского пирога»

Джейн Фонда и Лили Томлин («Грейс и Фрэнки»), вновь поработают вместе и снимутся в новой комедии под названием «Moving On» («Двигаясь дальше»).

Режиссером и сценаристом выступит Пол Вайц («Американский пирог»).

В картине также будут сниматься Ричард Раундтри и Малкольм МакДауэлл.

В центре сюжета — две давние подруги, которые встретились на похоронах и придумали коварный план мести одному вдовцу, который несколько десятилетий назад обидел их обеих.

Производство проекта стартует в Лос-Анджелесе в конце года, даты выхода пока нет.