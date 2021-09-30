Обзор украинского казино на гривны Слотс Сити

Онлайн казино с выводом денег Slots City ориентируется на гостей из Украины и принимает только достигших 21 года. Заведение имеет лицензию, предлагает большую, интересную коллекцию игр, предоставляет бонусы и возможность повышать статус.

Регистрация и вход

Зарегистрироваться в онлайн казино на гривны СлотсСити очень просто. После входа в Slots City кабинет пользователя будет активирован. Доступная валюта − исключительно гривна. Чтобы создать аккаунт, необходимо нажать кнопку «Регистрация» и указать:

электронную почту;

телефон;

логин и пароль.

После этого нужно согласиться с политикой конфиденциальности и правилами, авторизоваться и внести депозит, чтобы играть в казино на реальные деньги. Альтернативный способ регистрации / авторизации − социальные сети Google и Facebook.

Азартные развлечения

В онлайн казино на гривны, Слотс Сити представлено более 1500 игровых автоматов. Среди них:

классические игры казино;

современные 3D аппараты;

оригинальные автоматы с реалистичным оформлением, нестандартными функциями и тематикой;

живое онлайн-казино;

карточные игры, рулетка, кено.

Азартные развлечения поставляются такими знаменитыми компаниями, как Novomatic, Igrosoft, Yggdrasil, Evoplay, Microgaming, NetEnt. Все аппараты, кроме живого онлайн-казино, запускаются в бесплатной демоверсии. В ознакомительном режиме используются виртуальные монеты, и получить реальный выигрыш нельзя. Однако можно набраться опыта и изучать новинки, не рискуя банкроллом.

Бонусы и акции

Чтобы гости могли играть в казино даже в неудачные дни, в том числе без вложений, им на постоянной основе предоставляются бонусные поощрения – бесплатные вращения и деньги для совершения ставок с доступными условиями отыгрыша. Поводов для получения бонусов предостаточно:

приветственный пакет и бездеп за регистрацию;

за подтверждение телефонного номера;

за подписку на Вайбер, каналы в Ютуб и Телеграмм;

ко дню рождения;

еженедельные кэшбеки.

Помимо перечисленных акций бонусы украинского казино Slots City предусмотрены за повышение статуса в программе лояльности. На каждом новом уровне гостю доступны фриспины и денежные вознаграждения.

Пополнение и вывод средств

Все платежи в онлайн казино на реальные деньги Слотс Сити проводятся через «Кассу» в личном кабинете. Комиссия клубом не взимается. Пополнить счет и вывести выигрыш можно с помощью:

пластиковых карт Visa, MasterCard;

интернет-банкинга Приват24;

криптовалютных кошельков (только депозит).

В казино с минимальным депозитом можно положить на счет всего гривну. Деньги зачисляются мгновенно. Минимальная сумма вывода – 200 грн, срок поступления средств зависит от выбранной платежной системы.

Мобильная версия сайта

Все игры казино без проблем запускаются в мобильной версии, полностью адаптированной для работы на портативных устройствах с любой операционной системой. Достаточно открыть сайт через браузер смартфона/планшета и авторизоваться. Дизайн и функционал мобильного украинского казино аналогичны десктопной. Гость может:

проводить денежные операции;

играть в казино на деньги и бесплатно;

взаимодействовать со службой поддержки;

участвовать в турнирах и лотереях;

пользоваться бонусами и так далее.

Официального мобильного приложения для устройств Android и iOS не предусмотрено, но надо надеяться, что в скором времени оно будет предложено гостям.

Служба поддержки

Для контакта со службой поддержки онлайн казино Украины Slots City можно воспользоваться:

телефоном;

электронной почтой;

живым чатом;

каналом в Telegram;

мессенджером Viber.

Саппорт работает круглосуточно, быстро реагирует на обращения, предоставляет квалифицированную помощь.

Онлайн казино на реальные деньги Слотс Сити – честный и надежный проект. Гости, которым важна безопасность, могут на нее рассчитывать: лучшей гарантией является лицензия.