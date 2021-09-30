Обзор украинского казино на гривны Слотс Сити

Онлайн казино с выводом денег Slots City ориентируется на гостей из Украины и принимает только достигших 21 года. Заведение имеет лицензию, предлагает большую, интересную коллекцию игр, предоставляет бонусы и возможность повышать статус.
Регистрация и вход
Зарегистрироваться в онлайн казино на гривны СлотсСити очень просто. После входа в Slots City кабинет пользователя будет активирован. Доступная валюта − исключительно гривна. Чтобы создать аккаунт, необходимо нажать кнопку «Регистрация» и указать:
- электронную почту;
- телефон;
- логин и пароль.
После этого нужно согласиться с политикой конфиденциальности и правилами, авторизоваться и внести депозит, чтобы играть в казино на реальные деньги. Альтернативный способ регистрации / авторизации − социальные сети Google и Facebook.
Азартные развлечения
В онлайн казино на гривны, Слотс Сити представлено более 1500 игровых автоматов. Среди них:
- классические игры казино;
- современные 3D аппараты;
- оригинальные автоматы с реалистичным оформлением, нестандартными функциями и тематикой;
- живое онлайн-казино;
- карточные игры, рулетка, кено.
Азартные развлечения поставляются такими знаменитыми компаниями, как Novomatic, Igrosoft, Yggdrasil, Evoplay, Microgaming, NetEnt. Все аппараты, кроме живого онлайн-казино, запускаются в бесплатной демоверсии. В ознакомительном режиме используются виртуальные монеты, и получить реальный выигрыш нельзя. Однако можно набраться опыта и изучать новинки, не рискуя банкроллом.
Бонусы и акции
Чтобы гости могли играть в казино даже в неудачные дни, в том числе без вложений, им на постоянной основе предоставляются бонусные поощрения – бесплатные вращения и деньги для совершения ставок с доступными условиями отыгрыша. Поводов для получения бонусов предостаточно:
- приветственный пакет и бездеп за регистрацию;
- за подтверждение телефонного номера;
- за подписку на Вайбер, каналы в Ютуб и Телеграмм;
- ко дню рождения;
- еженедельные кэшбеки.
Помимо перечисленных акций бонусы украинского казино Slots City предусмотрены за повышение статуса в программе лояльности. На каждом новом уровне гостю доступны фриспины и денежные вознаграждения.
Пополнение и вывод средств
Все платежи в онлайн казино на реальные деньги Слотс Сити проводятся через «Кассу» в личном кабинете. Комиссия клубом не взимается. Пополнить счет и вывести выигрыш можно с помощью:
- пластиковых карт Visa, MasterCard;
- интернет-банкинга Приват24;
- криптовалютных кошельков (только депозит).
В казино с минимальным депозитом можно положить на счет всего гривну. Деньги зачисляются мгновенно. Минимальная сумма вывода – 200 грн, срок поступления средств зависит от выбранной платежной системы.
Мобильная версия сайта
Все игры казино без проблем запускаются в мобильной версии, полностью адаптированной для работы на портативных устройствах с любой операционной системой. Достаточно открыть сайт через браузер смартфона/планшета и авторизоваться. Дизайн и функционал мобильного украинского казино аналогичны десктопной. Гость может:
- проводить денежные операции;
- играть в казино на деньги и бесплатно;
- взаимодействовать со службой поддержки;
- участвовать в турнирах и лотереях;
- пользоваться бонусами и так далее.
Официального мобильного приложения для устройств Android и iOS не предусмотрено, но надо надеяться, что в скором времени оно будет предложено гостям.
Служба поддержки
Для контакта со службой поддержки онлайн казино Украины Slots City можно воспользоваться:
- телефоном;
- электронной почтой;
- живым чатом;
- каналом в Telegram;
- мессенджером Viber.
Саппорт работает круглосуточно, быстро реагирует на обращения, предоставляет квалифицированную помощь.
Онлайн казино на реальные деньги Слотс Сити – честный и надежный проект. Гости, которым важна безопасность, могут на нее рассчитывать: лучшей гарантией является лицензия.
Leave a Reply