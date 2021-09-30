Николя Саркози приговорили к одному году тюрьмы

Политику позволили отбывать наказание вне тюрьмы. Он будет находиться под домашним арестом с электронным браслетом.

По версии следствия, экс-президент потратил на избирательную кампанию 43 миллиона евро. Он знал о пороге расходов на избирательную кампанию, но превысил его почти в два раза.

В 2007 году Саркози в ходе встречи с наследницей французской компании L’Oreal Лилиан Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей предвыборной кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.