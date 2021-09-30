На Марсе обнаружены следы гигантских катастрофических наводнений

Ученые Техасского университета в Остине (США) выяснили, что на Марсе в прошлом происходили гигантские наводнения из-за переполненных кратерных озер, в результате чего сформировалась поверхность планеты, образовались глубокие пропасти и большие объемы наносов. О следах катастрофических явлений сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Кратерные озера существовали на Марсе несколько миллиардов лет назад, когда на поверхности планеты присутствовала жидкая вода. Когда воды внутри кратера становилось слишком много, стенки кратера не могли ее удержать, в результате чего происходил прорыв. Эти явления способствовали прорезанию глубоких долин рек и длились всего несколько недель.

Исследователи провели обзор существующего каталога речных долин на Марсе и классификацию их на две категории: долины, возникшие на краю кратера, что указывает на то, что они образовались во время разлива озера, и долины, образовавшиеся в другом месте ландшафта, что предполагает более постепенное формирование с течением времени. Ученые сравнили глубину, длину и объем различных типов долин и обнаружили, что речные долины, образованные проломами в кратерных озерах, встречаются на Марсе повсеместно, охватывая четверть объема долин на всей Красной планете. При этом они составляют всего три процента от общей длины долин.

Исследователи предполагают, что прорывы прорезали каньоны настолько глубоко, что могли повлиять на формирование других близлежащих речных долин. Авторы заявили, что их работа предлагает альтернативное объяснение уникальной топографии долин марсианских рек, которую обычно связывают с климатом.