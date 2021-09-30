Мужчина, занимавшийся поисками пропавшего со спасателя в итоге выяснил, что искали его

В турецкой провинции Бурса поисковые отряды несколько часов пытались обнаружить в лесу пропавшего мужчину, пока не выяснилось, что он все это время занимался поиском вместе со спасателями, сообщает турецкий телеканал NTV.

Инцидент произошел накануне в населенном пункте Чайяка района Инегёль. Спасатели получили сообщение об исчезновении человека в лесной зоне. 50-летний Бейхан Мутлу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью оставил своих друзей и отправился в лес.

Вскоре началась поисковая операция, к которой привлекли полицейских и жителей местных микрорайонов. Мутлу (c турецкого «Счастливый») каким-то образом также оказался в этой группе, не подозревая, что разыскивают именно его. Когда спасатели начали выкрикивать имя пропавшего, Мутлу ответил: «Я здесь». В итоге полиция составила отчет о завершении операции и доставила мужчину домой.

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