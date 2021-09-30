Курс доллара резко качнулся

Доллар стремительно дорожает на форексе второй день подряд и обновляет рекордные значения почти за год.Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым мировым валютам, в среду подскочил на 0,56% и достиг отметки 94,3 пункта — максимальной с ноября прошлого года.

Курс евро к доллару также пробил 11-месячное дно и на 19.24 мск находится на отметке 1,1610, теряя 0,62% за день и 1,7% с начала месяца.

Британский фунт падает на 0,8%, до минимумов с декабря прошлого года, а японская иена стоит рекордно дешево с февраля-2020.

Доллар, просевший в прошлом году после запуска «печатного станка ФРС», возвращает силу, несмотря на то, что американский ЦБ продолжает заливать в рынки по 120 млрд долларов каждый месяц.

Хотя Федрезерв в прежнем режиме за счет денежной эмиссии выкупает государственные облигации и ипотечные бонды, рынки демонстрируют признаки дефицита долларовой ликвидности.

Ставки валютных свопов, отражающие стоимость долларовых кредитов за пределами США, неожиданно подскочили и достигли максимумов с декабря 2020 года, отмечает Reuters.

Свопы используются банками и корпорациями для того, чтобы взять в кредит доллары под залог других валют. А динамика кросс-валютного базиса — процентной разницы в привлечении средств — показывает предпочтения инвесторов: чем более отрицательным становится базис, тем более высокую премию иностранные банки готовы платить за долларовую ликвидность.

На среду, 23 марта, валютный базис по паре евро-доллар на срок три месяца, достиг минус 22 базисных пункта, хотя еще накануне держался на уровне минус 7.

Рынок готовится к масштабному изъятию долларовой ликвидности, которое начнется в ближайшие недели после того, как конгресс США в очередной раз повысит потолок государственного долга, говорит Валентин Маринов, глава FX-стратегии Credit Agricole.

Лимит на новые займы вступил в силу 1 августа, и с этой даты американский Минфин не может осуществлять новые займы: он лишь рефинансирует облигации, а также активно тратит запасы на счетах ФРС. Но они подходят к концу и, по словам главы ведомства Джанет Йеллен, будут полностью исчерпаны к 18 октября.

«Мыльная опера» с повышением потолка госдолга приближается к финалу, как только он состоится, Минфин США резко увеличит займы, компенсируя период временной паузы и восстанавливая резервы денежных средств: в результате рынки увидят «цунами» нового долга на сумму порядка 700 млрд долларов, оценивает аналитик Nordea Сара Симон Стром.

Американский бюджет начнет работать как «пылесос», вытягивающий ликвидность с рынков. Причем, по всей видимости, это произойдет практически одновременно с сокращением вливаний от ФРС, указывает Маринов.

Федрезерв, как ожидается, в ноябре объявит о сокращении программы QE. Глава регулятора Джером Пауэл не исключил, что сворачивание пройдет быстро — до середины 2022 года.