«Книга Бобы Фетта» выйдет на экраны Новый год

«Книга Бобы Фетта» выйдет на экраны Новый год — амбициозный проект готовили почти год.

Темуэра Моррисон вернется к роли Бобы Фетта уже 29 декабря, когда свет увидит первая серия спин-оффа «Мандалорца» по вселенной «Звездных войн».

На дебютном постере сериала «Книга Бобы Фетта» можно увидеть, собственно, самого Бобу, величаво восседающего на троне. Картина повторяет сцену после титров финала второго сезона «Мандалорца», а значит, создатели сериала попросту не хотят раскрывать все карты раньше времени.

Подробности сюжета Disney+ продолжает держать в секрете, но по предыдущим намекам Роберта Родригеса, одного из исполнительных продюсеров шоу, фанатов «Звездных войн» ждет история, на фоне которой померкнет даже сам «Мандалорец». Сериал должен стать таким себе сезоном «Мандалорца» 2,5, заявляли ранее в Collider.

«Книга Боба Фетта» дебютирует в онлайн-кинотеатре Disney+ под самый Новый год