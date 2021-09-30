Кэмерон Диаз рассказала о знакомстве с мужем

Кэмерон Диаз уже семь лет счастлива в отношениях с музыкантом Бенджи Меденном, и вот история их любви.

О знакомстве с мужем актриса рассказала в подкасте Unqualified. Кэмерон заявила, что это была любовь с первого взгляда.

Тогда блондинка встретилась с лучшей подругой Николь Ричи, которая является женой брата-близнеца Бенджи — Джоэла. Именно в гостях у подружки Диас и познакомилась с любимым.

Когда я его увидела, то спросила: «Как же я не замечала его раньше?». И хотя я знала его брата-близнеца, это не было то же самое. Они совершенно разные. Я увидела, как он идет ко мне и такая: «Он крутой». А когда я познакомилась с ним, то подумала: «О, ты особенный. Ты именно тот. Ты скрытая жемчужина моей жизни». – вспоминает женщина.

С тех пор парочка не расставалась, а в 2020 году у них родилась дочь Реддикс.