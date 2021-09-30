Как дожить до начала отопительного сезона и не замерзнуть

Трудно определить, что самое страшное в осенне-зимний период — постоянные холодные ноги и руки, неприятный страх выйти из теплой ванны, или ужас от потраченных денег за лекарства от простуды или сезонных заболеваний. Холода могут прийти внезапно в начале осени и продлиться аж до середины весны. А потому для того, чтобы сохранить тепло дома и не поддаться серьезным болезням, нужно заранее позаботиться о наличии в доме некоторых устройств.

Что делать, если отопления всё нет

Первое, что приходит на ум при мыслях о холоде ещё до начала отопительного сезона — это теплая электробатарея для дома. Однако далеко не секрет, что такое удовольствие стоит не дешево. И речь идет не только о стоимости устройства, но и о счете за электроэнергию. Итак, что же делать, когда не хочется тратить слишком много денег за тепло в доме? Один из самых оптимальных и популярных вариантов — это самая обычная грелка. Стоит она довольно дешево, зато пользы от нее предостаточно, ещё и за электричество доплачивать не нужно — одни плюсы. Еще одно достоинство такого изделия заключается в его борьбе с болью. Достаточно лишь приложить теплую грелку на болезненное место — и боль уйдет практически полностью. И, конечно же, нельзя не сказать о её доступности — купить грелку можно в любой аптеке.

Если у Вас есть дети, нужно обязательно позаботиться и о них. Идеальный вариант для ребенка, не требующий больших затрат — грелка-матрасик для грудничка. Это идеальная грелка для проведения физиотерапевтических процедур в домашних условиях: ее удобный размер позволяет прогревать большие участки тела ребенка без особых проблем. Кроме того, изделие имеет весьма большое достоинство: в специализированных магазинах с легкостью можно купить грелку-матрасик с дизайном. Это очень удобно, поскольку ребенок будет воспринимать данное изделие как игрушку, или же как своего мягкого и теплого “друга”.

Продолжая тему о грелках, мы хотим упомянуть еще одно необходимое устройство. Такое полезное изобретение, как электрическая грелка для ног станет незаменимой для домашнего уюта в холодное время года. Устройство не только поможет вам согреть ноги, но и сделает успокаивающий массаж. Преимущество такого приспособления в том, что оно потребляет куда меньше энергии, чем электробатарея, однако имеет больше функций, и в целом является более полезной покупкой. А использовать электрогрелку для ног может вся семья, поэтому не придется покупать отдельные приборы на каждого члена семьи.

Стоит помнить, что в холодное время важно не только обеспечивать тепло в доме, но и отдыхать с комфортом. В этом поможет простынь с подогревом. Ее очень удобно использовать как в повседневной жизни, так и отправляясь на дачу или в командировку. Электропростынь позволяет создать комфортную для отдыха температуру в постели во время сна. При этом, благодаря своему тепловому излучению, изделие способствует увеличению циркуляции крови. А для увеличения эффекта рекомендуется также купить электроодеяло — оно станет отличной альтернативой энергозатратным обогревателям, и с его помощью можно очень быстро согреть постель даже в холодном помещении.

Приобрести все вышеперечисленные изделия и приспособления можно практически в любом интернет-магазине, однако мы рекомендуем тщательно ознакамливаться со всеми товарами и их характеристиками. Подробнее ознакомиться с каждым товаром можно в описании к нему.