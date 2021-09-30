Граймс после разрыва c Маском отреклась от мужчин

Не успела остыть постель Клэр Буше (настоящее имя Граймс) после расставания с Илоном Маском, как девушка выступила с шокирующим заявлением. Она намерена создать целую коммуну гомосексуалисток.

«Я буду колонизировать Европу отдельно от Илона Маска для лесбийской космической коммуны», — высказалась Граймс в комментарии для PageSix.

Европа — одна из 79 лун Юпитера, а такое заявление певицы связано в первую очередь с многомиллионным контрактом Илона Маска и НАСА. Бывший возлюбленный Граймс обязался помочь организации достичь покрытую льдом Европу в ближайшие годы.

При этом, какие бы коммуны ни собралась создавать Граймс, Илон Маск продолжит принимать участие в воспитании их общего сына X Æ A-XII. Звездная парочка закончила свои отношения в статусе близких друзей, а сам Илон в комментарии тому же изданию признал, что они все еще любят друг друга.