Эмбер Херд показала редкие фото с пятимесячной дочерью

В начале июля в этом году голливудская звезда, скандальная экс-жена актера Джонни Деппа — Эмбер Херд — шокировала новостью о том, что стала мамой впервые.

До сих пор актриса не подтвердила, что дочь появилась на свет с помощью суррогатной матери и кто ее отец. Малышку знаменитость не скрывает, но и довольно редко публикует фото с ней. Впрочем, на днях Эмбер решила поделиться кадром из своих материнских будней. На странице в Instagram молодая мама разместила снимки, где показала, как тренируется с ребенком на руках.

На фотографиях актриса предстала в обтягивающем топе и лосинах. Херд держала в одной руке Уну, а в другой — гантель.

«Мультизадачная мама», — подписала кадры знаменитость.

Фанам актрисы такой подход к материнству понравился. В комментариях пользователи выразили свое восхищение.