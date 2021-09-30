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Джейсон Стэйтем станет суперагентом, который спасает мир

На смену Бонду: Джейсон Стэйтем станет суперагентом, который спасает мир

Британский кинорежиссер Гай Ричи принял решение изменить название своей картины «Пять глаз» со звездой боевиков Джейсоном Стэйтемом. Теперь фильм получил название «Операция “Фортуна”».

Премьера нового проекта Ричи в России запланирована на 27 января будущего года. В центре сюжета — шпионская драма между агентами разведки Великобритании и США.

Сотрудникам двух секретных служб предстоит противостоять мировому терроризму, чтобы вновь спасти человечество от угрозы глобального уничтожения.

Кроме Стэйтема, в фильме снялись Хью Грант, Кэри Элвес, Обри Плаза и другие актеры. Официального трейлера проекта пока нет, студия планирует представить его в конце следующего месяца.

Источник фото: Legion-Media

30 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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