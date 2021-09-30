Дэвид Теннант сыграет Александра Литвиненко в британском сериале

Главную роль в британском сериале об отравлении бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, погибшего в Лондоне в 2006 году, сыграет Дэвид Теннант. Об этом пишет The Daily Mirror со ссылкой на авторов сериала, производством которого занимается телеканал ITV.

В роли супруги Литвиненко, Марины, в сериале появится американская актриса Маргарита Левиева. Шоураннером сериала станет Джордж Кэй, работавший, в числе прочего, над «Люпеном».

«В конце 2006 года Александр Литвиненко стал живым свидетелем собственного убийства. Он провел последние дни, сообщая полиции подробности того, что с ним произошло. Полицейским и замечательной вдове Александра, Марине Литвиненко, потребовалось десять лет, чтобы эти показания были подтверждены», — заявил Кэй, добавив, что работать над такой историей — «честь и привилегия».

Дата выхода сериала и его название пока ее уточняются. The Daily Mirror пишет лишь, что премьера запланирована на ITV на ближайшее время.