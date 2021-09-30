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Цена на газ в Европе установила рекорд — началась остановка предприятий

Цена на газ в Европе установила рекорд — началась остановка предприятий. Кремль продолжает газовую войну с ЕС, намереваясь добиться более выгодных контрактов на поставки газа по «Севреному Потоку-2». При этом некотороке предприятия химической промышленности в ЕС начали приостанавливать работу.

Цена на газ в Европе установила рекорд, достигнув уровня в 1098 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На момент публикации фьючерсный контракт на мегаватт-час газа с поставкой в ноябре на нидерландском хабе TTF стоил 89,75 евро. Таким образом, цена тысячи кубометров газа равнялась 1098,35 доллара.

Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 2,9 процента. Предыдущий рекорд был установлен 29 сентября на уровне 1061 доллара за тысячу кубометров.

Рост цен на газ наблюдается с середины августа и связан с несколькими факторами. Среди них низкий уровень запасов в европейских подземных хранилищах, близость отопительного сезона и перебои с поставками

30 сентября, 2021 | Category: Мир, Новости
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