Более ста человек погибли при перестрелках в эквадорской тюрьме

В настоящий момент известно о 116 погибших и 80 пострадавших. Лидер страны отметил, что все погибшие были заключенными. Он назвал случившееся «очень трагическим событием». Чтобы восстановить порядок в тюрьме и предотвратить насилие в других учреждениях, президент ввел чрезвычайное положение в пенитенциарной системе Эквадора на 60 дней.

«У нас нет конкретной информации об угрозе в другом пенитенциарном учреждении, но это ожидаемо с учетом произошедшего в этой тюрьме и год или два года назад в других тюрьмах», — добавил Лассо.

Массовая перестрелка между заключенными в тюрьме города Гуаякиль произошла 28 сентября. Причиной стал конфликт между представителями разных банд. Однако полиции удалось взять ситуацию под контроль.