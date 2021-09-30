Bloomberg: Европейцы могут остаться зимой без газа — поставок из России недостаточно

Как отмечает агентство, сейчас газохранилища в странах ЕС заполнены частично, а возобновляемых источников энергии не хватит для отопительного сезона.

По оценкам главного аналитика Wood Mackenzie Ltd. Наташи Тюриной, если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на него. Тогда поставок из России будет недостаточно, и понадобится привлечь и другие страны, в том числе США.

Обеспокоен ситуацией на рынке и посол США в РФ Джон Салливан. Он отметил, что газовые запасы Европы истощены, и предложил решение проблемы — рост объемов газового транзита через Украину для диверсификации энергопоставок.

Дипломат призвал Москву «направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас достаточно газопроводных мощностей, не используя „Северный поток-2“», передает