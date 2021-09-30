Астрономы выяснили, сколько планет пригодных для жизни находится в Галактике

Астрономы, используя данные NASA, впервые подсчитали примерное количество планет-двойников Земли, на которых может существовать жизнь, в галактике Млечный путь, пишет NJ.



Ученые обнаружили по меньшей мере 8800000000 звезд с планетами, орбита которых находится в зоне оптимальных температур. Правда, к большинству человечество не сможет долететь, так как расстояние слишком большое.

Следующим шагом будет проверить, в этих планет атмосфера. Для этого понадобятся мощные космические телескопы, запуск которых еще не состоялся. Впрочем, при продвижении прогресса выяснить наличие атмосферы в планетах не будет проблемой. В теории, если на планетах она будет, то они могут быть пригодными для жизни человека и других живых организмов.

По словам соавтора исследования из Калифорнийского университета в Беркли Джеффа Мерси, ближайшая к Земле планета, на которой есть жизнь, вероятно, расположена в 70000000000000 миль от нашей планеты, так что долететь до нее с нынешними передовыми технологиями не получится.