100-летняя художница раскрыла секрет долгой счастливой жизни

Инге Боленски из города Каррингтон, штат Новый Южный Уэльс, 29 сентября исполнилось 100 лет. Женщина родилась в Германии. Ее муж и отец первого ребенка погиб во время Второй мировой войны. В 1955 году Боленски вместе со вторым мужем перебралась в Австралию. Супруги занимались разведением кур, а позже женщина раскрыла в себе талант к рисованию. Она начала учиться живописи, а позже стала профессиональным художником и преподавателем.

Пенсионерка рассказала, что «очень удивилась», когда осознала, сколько лет ей должно исполниться. Хотя в последние годы Боленски живет в доме престарелых, она продолжает активно заниматься разведением цветов, рисованием и изучением истории Австралии. На вопрос о секрете долголетия долгожительница ответила, что надо «всегда много работать».