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В Японии появилась мода на дырявые носки

К моде на дырявые джинсы мы давно привыкли, а теперь пришла очередь носков.

В Японии появилась мода на дырявые носки. Они теперь продаются во всех универмагах города.

Придумал их дизайнер Такаюки Фукужава, и считает их более экологичными.

«Мои носки постоянно рвались. И тогда я придумал носки, у которых уже есть дырка. Это экономно и экологично. И выглядит модно. У меня уже много заказов на такие носки. У этого стиля явно большое будущее», — отметил дизайнер.

Отмечается, что дырку дизайнер делает ровно на большом пальце. По статистике до 40% всех носков изнашивается в этом месте и 60% — на пятке.

Как отмечают сами японцы, изобретение оказалось очень удобным. У новых носков хорошая «вентиляция», а также их приятно носить.

29 сентября, 2021 | Category: Мир, Новости
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