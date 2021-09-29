В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы она «не излучала на голову»

Жители небольшого башкирского села при помощи трактора снесли вышку оператора Tele2. Они были уверены, что она предназначена для сетей 5G, хотя на ней были установлены базовые станции 4G, которые на момент сноса даже не функционировали. Свои действия местные жители объяснили опасениями за свое здоровье. Для уничтожения вышки местные жители использовали трактор. В итоге они добились своего. Бетонная конструкция с закрепленными на ней базовыми станциями оказалась на земле. Размер ущерба, нанесенного оператору местными жителями, на момент публикации материала оставался неизвестным.
https://www.cnews.ru/news/top/2021-09-27_v_rossii_varvarski_snesli
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