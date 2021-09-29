В Пентагоне получили обновленную версию Super Hornet

Американский авиастроительный концерн Boeing передал ВМС США первый палубный истребитель F/A-18 Super Hornet версии Block III. Самолет получил планер с ресурсом десять тысяч летных часов, кокпит с панорамным многофункциональным сенсорным дисплеем и радиопоглощающее покрытие.

Первые F/A-18 разработали в семидесятых годах, а в восьмидесятых они поступили на вооружение корпуса морской пехоты и ВМС США. Это семейство истребителей включает самолеты трех поколений: первого — одноместные и двухместные F/A-18A и F/A-18B, второго — C и D и третьего — E/F. ВМС США собираются списать все устаревшие версии Super Hornet, то есть А, B, C и D, к 2030 году.

Разработкой новой версией Super Hornet под названием Block III занимается Boeing. Военные заказали у концерна 78 таких самолетов. Super Hornet Block III отличаются радиопоглощающим покрытием, которое делает их малозаметными для радиолокационных станций, и улучшенным планером. Ресурс последнего составляет десять тысяч часов. Для сравнения, у остальных F/A-18E/F он насчитывает шесть тысяч часов.

Super Hornet Block III получил многофункциональный сенсорный дисплей, усовершенствованную систему управления вооружением и инфракрасную поисково-следящую систему, позволяющую обнаруживать цели по тепловому излучению.

На истребитель также должны были установить конформные топливные баки. Они увеличили бы его дальность полета на 222 километра. Но ВМС США отказались от этих планов, не раскрывая точных причин. Предполагается, что военных не устроили вопросы стоимости, графика готовности и эффективности баков.

В прошлом году ВМС США получили два самолета с некоторыми обновлениями Block III. Опытные образцы уже успешно прошли ряд испытаний, подтвердивших, что подходят для запуска и посадки на авианосец.

ВМС США получили первый палубный истребитель F/A-18 Super Hornet версии Block III 31 августа, но сообщили об этом только 27 сентября. Первый из 78 обновленных Super Hornet отправили двадцать третьей испытательной эскадрилье в Мэриленде для проведения доводочных испытаний. Boeing планирует не только строить новые истребители версии Block III, но и модифицировать Super Hornet Block II.