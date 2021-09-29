В Эстонии самой популярной стала националистическая партия

Консервативная народная партия (EKRE) впервые в истории стала самой популярной политической силой Эстонии. Об этом свидетельствуют социологические исследования фирмы Norstat, проведенные с 1 по 27 сентября, пишет ERR.



По данным последнего опроса, популярность партии националистов достигла 24,6 процента. Отмечается, что на этом фоне до 24,2 процента снизился показатель поддержки прежнего лидера предпочтений избирателей — коалиционной Партии реформ.

На третьем месте по популярности оказалась Центристская партия, которую поддержали 19,7 процента респондентов, на четвертом — «Эстония 200» (12,2 процента опрошенных), на пятом — Социал-демократическая партия (8,9 процента).



За консервативную партию «Отечество» сейчас готовы отдать голоса семь процентов избирателей, за «Зеленых Эстонии» — 2,1 процента. Рейтинги прочих политических сил оказались ниже двух процентов.