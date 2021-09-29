В Британии колоссальный рост продаж электромобилей

В Великобритании продавцы электромобилей извлекли пользу из топливного кризиса в стране. Они сообщили о неожиданно возросшем спросе из-за нехватки бензина на заправках, передает The Guardian.

Глава британской компании по продаже электрокаров EV Experts Мартин Миллер рассказал, что желающих приобрести экологичный транспорт не становится меньше, а топливный кризис ускорил переход на электрокары. «Люди покупают электромобили по экологическим причинам, из соображений экономии», — поделился Миллер. Он заметил, что электромобили перестают быть нишевым товаром и выходят на массовый рынок.

Из-за нехватки водителей, которые должны доставлять бензин от нефтеперерабатывающих заводов до заправочных станций, в Великобритании начался топливный кризис. Среди причин дефицита кадров — коронавирус и Brexit, из-за которого трудовые мигранты покинули страну.

Британская ассоциация розничных торговцев бензином, представляющая интересы 5,5 тысячи точек, сообщила, что на трети заправок запасы топлива подходят к концу, а на остальных станциях оно полностью иссякло. Чтобы заправить машину, британские автомобилисты вынуждены несколько часов простоять в очереди.