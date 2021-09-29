Умер создатель самой длинной в истории манги

Манга выходит на протяжении 52 лет и насчитывает более 200 томов.
Мангака скончался 24 сентября от рака поджелудочной железы. 202 том его манги поступил в продажу 6 сентября. Golgo 13 держит рекорд Гиннесса по количеству опубликованных томов у одной серии манги.
Перед смертью Такао Сайто завещал коллективу художников Saito Production продолжить работу над Golgo 13 при содействии редакции журнала Big Comic и дополнительных сценаристов.
Golgo 13 рассказывает о профессиональном убийце, который использует прозвище Герцог Того. Герой берётся за самые трудные заказы, а для устранения своих целей использует усовершенствованную винтовку M16.
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