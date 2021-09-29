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Ученые описали сценарий вымирания человечества через 500 лет

Ученые из США и Британии назвали возможные сценарии глобального потепления.

Как сообщается на сайте онлайн-библиотеки Wiley, согласно одной из трех моделей, из-за климатических изменений человечество вымрет через пять столетий.

По прогнозм исследователей, Земля изменится настолько, что люди будут вынуждены бороться за выживание. Часть планеты окажется непригодна для жизни, а нехватка плодородных земель создаст дефицит сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы и картофеля.

Специалисты призвали страны объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением.

29 сентября, 2021 | Category: Наука, Новости
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