Ученые описали сценарий вымирания человечества через 500 лет

Ученые из США и Британии назвали возможные сценарии глобального потепления.

Как сообщается на сайте онлайн-библиотеки Wiley, согласно одной из трех моделей, из-за климатических изменений человечество вымрет через пять столетий.

По прогнозм исследователей, Земля изменится настолько, что люди будут вынуждены бороться за выживание. Часть планеты окажется непригодна для жизни, а нехватка плодородных земель создаст дефицит сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы и картофеля.

Специалисты призвали страны объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением.