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«Убивать врагов можно и нужно»: украинским военным на «передке» разрешили открывать ответный огонь на свое усмотрение

Украинским военным разрешили стрелять в противника в Донбассе на передней линии ответным огнем без согласований. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на журналистов, которые встретились с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

По словам журналиста Алексея Ходзенко, отменены приказы, которые запрещали открывать огонь. Он добавил, что главком приказал убрать из КСП все ненужные журналы и документацию, которая сама себя дублирует. «Новая вводная — убивать врагов можно и нужно», — сообщил Ходзенко. Он подчеркнул, что решение об открытии ответного огня принимает командир.

К исполнению задач в районе ООС привлечены все имеющиеся комплексы турецких боевых беспилотников Bayraktar.

29 сентября, 2021 | Category: Новости, Украина
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