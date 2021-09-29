Він зауважив, що Лисюк працював в охороні колишнього депутата Сергія Тігіпка та обирався до Ради у складі президентської фракції «Слуга народу».

У 2019-му він відмовився від мандата на користь військовій службі. Тоді Лисюк запевняв, що так більше принесе користі державі.

Як зазначає рух «Чесно«, Лисюк також був головою врегулювання проблемних активів в рамках юридичного Департаменту ПАТ «Промінвестбанк».

Довідка. Андрій Лисюк закінчив юридичний факультет академії СБУ. Підполковник СБУ. Раніше працював на оперативних і керівних посадах Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ.

У шоу «Слідство ведуть екстрасенси» зіграв роль експерта-криміналіста.

У 2020 році стало відомо, що глава президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія брав участь у шоу «Битва екстрасенсів» на СТБ. А колишній міністр культури й екс-очільник правління СТБ Володимир Бородянський, своєю чергою, відверто зізнався, що шоу з екстрасенсами, який виходив під його керівництвом зокрема, є продуктом, який дозволяв комерційному мовнику «збільшити свої доходи».