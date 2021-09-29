Скончалась звезда старых фильмов про Бэтмена и Тарзана

Умерла голливудская актриса и сценарист Джин Хейл. Она скончалась в возрасте 82 лет в Санта-Монике. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на ее родственников.

Причина смерти звезды пока неизвестна.

Хейл родилась 27 декабря 1938 года в Солт-Лейк-Сити. Ее творческая карьера началась в 1960-х годах. А прославилась актриса благодаря таким картинах, как Дикий, дикий Запад, которая вышла на экраны в 1965, Бэтмен 1966 года выпуска, Тарзан, который зрители увидели в 1966 году, и День благодарения 1990 года экранизации.

В целом на счету звезды больше 60 ролей в различных фильмах и телесериалах.