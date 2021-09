Ребел Уилсон похвасталась результатами своего потрясающего похудения В Эстонии самой популярной стала националистическая партия » Самые ожидаемые фантастические фильмы 2021 года — что посмотреть До конца 2021 года выйдет несколько грандиозных проектов известных франшиз и культовых фаворитов. Мы собрали топ лучших фантастических фильмов, которые фанаты ждут с наибольшим нетерпением. Веном 2: Карнаж / Venom: Let There be Carnage (Sony) Когда: 14 октября Звезда трилогии Планета обезьян Энди Серкис берет на себя обязанности режиссера в работе над сиквелом Венома, который станет прямым продолжением одноименного хита 2018 года. Том Харди вернется в роли журналиста Эдди Брока, который вступил во взаимовыгодное партнерство с инопланетным симбиотом, вселившимся в его тело в первом фильме, и будет противостоять новому злодею в лице Вуди Харрельсона — Карнажу, который был показан в сцене после титров первого фильма. Не являясь частью взаимосвязанной кинематографической вселенной Marvel, Веном 2: Карнаж — один из нескольких предстоящих фильмов Marvel, в число которых входит и Человек-паук: Нет пути домой с Томом Холландом в главной роли. Однако Человек-паук Холланда пока не был замечен ни на постерах, ни в трейлерах сиквела Венома, несмотря на намеки руководителя Sony о планах по созданию кроссовера. Охотники за привидениями: Наследники / Ghostbusters: From Beyond (Sony)

Когда: 11 ноября Джейсон Райтман станет режиссером продолжения оригинальной франшизы Охотники за привидениями, не связанного с “женской перезагрузкой”, которую Пол Фиг показал в Охотниках за привидениями 2016 года. Мы до сих пор не знаем, о чем будет история, но по мере поступления новостей о кастинге мы узнали, что Финн Вулфхард и Маккенна Грейс сыграют брата и сестру, а Кэрри Кун — их мать-одиночку. Пол Радд будет в фильме, судя по всему, школьным учителем. Первоначально премьера фильма планировалась на 10 июля 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. К слову, Джейсон Райтман — сын Айвана Райтмана, режиссера оригинальных Охотников за привидениями. Когда Джейсон показал отцу свое продолжение, тот расплакался от счастья. Режиссер сказал своему сыну, что очень гордится им и что он остался в полном восторге от получившегося фильма. Человек-паук: Нет пути домой / Spider-Man: No Way Home (Marvel Studios)

Когда: 16 декабря Первый трейлер фильма Человек-паук: Нет пути домой побил рекорд просмотров, обогнав Мстителей: Финал, и мгновенно стал самым ожидаемым проектом 2021 года. Лента выходит как раз к концу года, и связывает как оригинальную трилогию франшизы с Тоби Магуайром, так и фильмы об Удивительном Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом благодаря мультивселенной. Предвкушение вышло из-под контроля, когда зеленая бомба намекнула на Зеленого Гоблина Уиллема Дефо, взрыв электричества на Электро Джейми Фокса, и когда Доктор Осьминог Альфреда Молины появился в конце трейлера. Этот фильм может навсегда изменить всю киновселенную Marvel. Матрица: Воскрешение / The Matrix Resurrections (Warner Bros. Pictures)

Когда: 22 декабря Человеку-пауку не поздоровится в прокате, ведь на ринг выходит ожившая спустя 20 лет франшиза — Матрица. Так или иначе, Нео и Тринити вернутся в мир Матрицы, поскольку Лана Вачовски собирается предложить нам еще одно научно-фантастическое приключение в цифровом мире, который она создала со своей сестрой в 1999 году. В картину также вернется Морфеус, но уже не в исполнении Лоуренса Фишборна, а участие Хьюго Уивинга в образе агента Смита под большим вопросом. К актерскому составу присоединятся и новые лица, такие как Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик и Приянка Чопра. Сюжет держится в большом секрете. Но как бы там не было, ждать продолжения одного из феноменов, изменивших киноиндустрию, уже невозможно.