Самая высокая гора Европы стала меньше на метр

Высота Монблан — самой высокой горы Западной Европы — уменьшилась на метр за четыре года из-за таяния снега на вершине. Замеры произвели французские геодезисты, сообщает радиостанция France Bleu.

Так, команда из 27 специалистов забралась на пик и установила спутниковые антенны. Было зафиксировано, что высота горы составляет 4807,81 метра против 4808,72 метра в 2017 году — она уменьшилась на 0,91 метра.

Специалисты собираются изучить собранные данные для выяснения причин изменений. Не исключено, что сокращение снежного покрова вызвано климатическими переменами.