Россия не дала провести совещание ОБСЕ в Варшаве

В заявлении, опубликованном Госдепом, Блинкен отмечает, что совещание «не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу», и выражает сожаление по поводу того, что власти РФ пытаются «заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека».

Дипломат также подчеркивает, что США «по-прежнему ожидают, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить свои запланированные встречи», посвященные теме прав человека. Американская администрация, по его словам, «не будет игнорировать нарушения прав человека в мире» и продолжит делать все от нее зависящее, чтобы «привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ».