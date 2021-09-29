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Россия не дала провести совещание ОБСЕ в Варшаве

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Россию за срыв Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, которое планировалось провести в Варшаве 27 сентября.

В заявлении, опубликованном Госдепом, Блинкен отмечает, что совещание «не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу», и выражает сожаление по поводу того, что власти РФ пытаются «заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека».

Дипломат также подчеркивает, что США «по-прежнему ожидают, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить свои запланированные встречи», посвященные теме прав человека. Американская администрация, по его словам, «не будет игнорировать нарушения прав человека в мире» и продолжит делать все от нее зависящее, чтобы «привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ».

29 сентября, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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