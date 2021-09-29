Большинство американцев хотят видеть больше дипломатии и меньше своих войск за рубежом Названы кандидаты на роль нового Джеймса Бонда » Режиссера «Выжившего» и «Бердмена» ждет суд Режиссера «Выжившего» и «Бердмена» ждет суд. Из-за желания поскорее завершить съемки фильма «Бардо» оскароносный режиссер пренебрег всеми мыслимыми и немыслимыми правилами ковид-протоколов и мер безопасности. Теперь его ждет судебный иск. «Забил» на тесты на ковид, выгонял актеров массовки работать сверхурочно, не позволял отдохнуть даже при появлении симптомов болезни, делится шокирующими подробностями Worldofreel. Доцент факультета права департамента международного права ВШЭ Глеб Богуш в комментарии для редакции PopCornNews оценил действия Алехандро Иньярриту: «Понимаю проблему, очень часто нарушаются немыслимые санитарные нормы. Но ответственность несет не режиссер, а определенная компания, которая производит съемку. Это не индивидуальная проблема. Разговоры о том, что суперспредер-ивент они организовали? В России это происходит на каждом углу». Остается лишь добавить, что подробности иска к Иньярриту пока держатся в секрете, а значит, к суду могут привлечь и кинокомпанию, давшую добро на «экстремальные» съемки.