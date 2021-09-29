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Ребел Уилсон похвасталась результатами своего потрясающего похудения

Ребел Уилсон похвасталась результатами своего похудения

На своей странице в Instagram Ребел Уилсон опубликовала фото, на котором предстала в красном сплошном купальнике с глубоким декольте. Счастливая Ребел показала, что она изрядно усовершенствовала свою фигуру.

«Никогда не поздно начать усовершенствоваться. Если вы хотите чего-то достичь, то начинайте сейчас же. Вы все сможете», — мотивационно подписала фотографию актриса.

Отметим, что Ребел Уилсон похудела на 27 кило. Для достижения своей цели, она села на диету, занялась спортом, но главное — пересмотрела отношение к себе и перестала стесняется публиковать снимки в купальнике.

29 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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