Ребел Уилсон похвасталась результатами своего потрясающего похудения

На своей странице в Instagram Ребел Уилсон опубликовала фото, на котором предстала в красном сплошном купальнике с глубоким декольте. Счастливая Ребел показала, что она изрядно усовершенствовала свою фигуру.

«Никогда не поздно начать усовершенствоваться. Если вы хотите чего-то достичь, то начинайте сейчас же. Вы все сможете», — мотивационно подписала фотографию актриса.

Отметим, что Ребел Уилсон похудела на 27 кило. Для достижения своей цели, она села на диету, занялась спортом, но главное — пересмотрела отношение к себе и перестала стесняется публиковать снимки в купальнике.