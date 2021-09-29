Пограничная служба Польши опубликовала фотографии мигрантов в форме белорусских пограничников

Пограничная служба Польши опубликовала в твиттере фотографии мигрантов в форме белорусских пограничников.

«Ожидаем новых провокаций с белорусской стороны. Службы предоставляют форму иностранцам, перемещающимся на их стороне, несмотря на то, что ранее они получали помощь, в том числе теплую одежду от представителей неправительственных организаций в Беларуси», – говорится в сообщении.

Накануне польские пограничники в твиттере показали видео, где, как утверждается, белорусская сторона помогает мигрантам преодолевать забор на границе Польши и Беларуси и охраняет оборудование и инструменты, необходимые для незаконного пересечения границы.

В августе границу с Польшей пытались пересечь около трех тысяч мигрантов. Второго сентября из-за наплыва мигрантов власти Польши ввели чрезвычайное положение. Согласно указу, ЧП затрагивает участок польско-белорусской границы, а именно 115 населенных пунктов Подляского воеводства и 68 Люблинского.

Поток мигрантов, в основном из Ирака и других стран Ближнего Востока, которые перебираются в ЕС через Беларусь, резко вырос летом 2021 года. Пограничники Латвии, Литвы и Польши считают, что к этому причастны власти Беларуси, которые за деньги доставляют беженцев в Минск при помощи государственной туристической компании, а затем привозят их на границу.

В конце августа Европейский суд по правам человека потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам: пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем.