Почему так важны витамины для кошек и котов

Германские производители компании Canina, постарались сделать для наших питомцев сверх полезные добавки, которые заметно улучшают работу всего организма у кошек и котов любого возраста. Широкий спектр витаминного комплекса усваивается, без каких либо проблем, благодаря уникальной формуле, составленной многими специалистами.
Данные добавки подходят всем, котятам, беременным, животным после операции, сеньорам и сеньоритам преклонного возраста. Купив для своего любимца такие витамины, вы забудете, что такое болезни, расстройства, аллергии, вялость и прочие недуги.
Canina преимущества германских добавок
Следует помнить о том, что каждый кошачий организм требует огромное количество микроэлементов, которые человек попросту не сможет предоставить в рутинном рационе питания. Даже если вы кормите своего питомца лососем, зеленью, хорошего сорта мясом, так или иначе дать все необходимые витамины будет крайне сложно, а ваша финансовая составляющая, будет в плачевном состоянии.
Содержащие в составе корма витамины C,E,D3,B2,B12 и другие, кардинально влияют на качество жизни вашего любимца, улучшая состояние шерсти, кожи, почек, поддержание сердца, энергичности и жизнерадостности. Коты сбрасывают различного рода недуги и показывают себя в новом свете, здоровья и радости.
Невысокая цена, также верный признак хорошего качества, поскольку Канина, делает продукты для здоровья кошек, без скрытой личной наживы. Сам эффект от добавок наступает спустя 10-30 минут, что очень хороший показатель. Кошка на момент беременности и после родов также нуждается в полном рационе витамин, подобные добавки являются незаменимыми.
Canina является очень чистым и экологическим продуктом, который ни в коей мере, не наносит вреда животному. Если хозяин соблюдает правильные пропорции добавок и регулярно пополняет витаминную составляющую в организме животного, такая кошка или кот, не будут болеть.
Цена продукта в интернет магазине Zoofavorit
Выставленные цены на данной площадки, соответствуют тарифам производителей без накруток, Зоофаворит является проверенным поставщиком в течении многих лет, многие кошатники отдают предпочтением именно им. Если сравнивать аналоговых поставщиков, можно с точностью сказать, что тарифы рознятся и некоторые недобросовестные предприниматели, попросту завышают цены, с целью личной наживы.
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Состав витаминов Canina
В зависимости от выбранного вами товара, составляющая часть может быть разной. Коты требуют деликатного подхода к выбору добавок, но комплексный продукт, содержащий в себе все полезные вещества, является оптимальным решением. Витамины оказывают лечебное влияние как для шерсти, так и для всех органов и систем.
Состав:
- эмульгатор, жиры и растительные масла, смеси витаминов.
- Витамин D3(10 000 МЕ)
- Витамин А(500 000МЕ)
- Витамин К3(100 мг)
- Витамин В2(1 000 мг)
- Витамин Е(1 000 мг)
- Витамин В12(1 000 мкг)
- Витамин В6(250 мг)
- Витамин С(10 000 мг)
- Фолиевая кислота(10 мг)
- Пантотеновая кислота (1 000 мг)
- Никотиновая кислота(4 000 мг)
При беременности, лактации, росте и формирование животного скелета, данные витамины незаменимый источник микроэлементов, они также оказывают антибактериальное воздействие, иммуностимулирующее и регенерирующее свойства. Коты требуют качественных продуктов, что и предоставил Германский производитель Canina.
Где можно купить данные добавки, подводим итоги
Zoofavorit как говорилось ранее, поставляет качественную продукцию уже более 10 лет. Коты также делают свой выбор в сторону данного поставщика и производителя Canina, показывая то, как изящно меняется их жизнь, становясь более энергичной и здоровой.
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Если вы попали в затруднительное положение и ваше животное болеет, эти витамины являются мульти полезными и поднимают с колен даже самые пагубные случаи. После приобретения этих добавок, спустя короткое время вы заметите колоссальные изменения в лучшую сторону, организм и биологические процессы приходят в полную норму, в соответствии с заявленными производителем эффектами.
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