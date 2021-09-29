Почему так важны витамины для кошек и котов

Германские производители компании Canina, постарались сделать для наших питомцев сверх полезные добавки, которые заметно улучшают работу всего организма у кошек и котов любого возраста. Широкий спектр витаминного комплекса усваивается, без каких либо проблем, благодаря уникальной формуле, составленной многими специалистами.

Данные добавки подходят всем, котятам, беременным, животным после операции, сеньорам и сеньоритам преклонного возраста. Купив для своего любимца такие витамины, вы забудете, что такое болезни, расстройства, аллергии, вялость и прочие недуги.

Canina преимущества германских добавок

Следует помнить о том, что каждый кошачий организм требует огромное количество микроэлементов, которые человек попросту не сможет предоставить в рутинном рационе питания. Даже если вы кормите своего питомца лососем, зеленью, хорошего сорта мясом, так или иначе дать все необходимые витамины будет крайне сложно, а ваша финансовая составляющая, будет в плачевном состоянии.

Содержащие в составе корма витамины C,E,D3,B2,B12 и другие, кардинально влияют на качество жизни вашего любимца, улучшая состояние шерсти, кожи, почек, поддержание сердца, энергичности и жизнерадостности. Коты сбрасывают различного рода недуги и показывают себя в новом свете, здоровья и радости.

Невысокая цена, также верный признак хорошего качества, поскольку Канина, делает продукты для здоровья кошек, без скрытой личной наживы. Сам эффект от добавок наступает спустя 10-30 минут, что очень хороший показатель. Кошка на момент беременности и после родов также нуждается в полном рационе витамин, подобные добавки являются незаменимыми.

Canina является очень чистым и экологическим продуктом, который ни в коей мере, не наносит вреда животному. Если хозяин соблюдает правильные пропорции добавок и регулярно пополняет витаминную составляющую в организме животного, такая кошка или кот, не будут болеть.

Цена продукта в интернет магазине Zoofavorit

Выставленные цены на данной площадки, соответствуют тарифам производителей без накруток, Зоофаворит является проверенным поставщиком в течении многих лет, многие кошатники отдают предпочтением именно им. Если сравнивать аналоговых поставщиков, можно с точностью сказать, что тарифы рознятся и некоторые недобросовестные предприниматели, попросту завышают цены, с целью личной наживы.

Если вы желаете приобрести продукт Canina по реальной и доступной цене, обращайтесь на Зоофаворит. Кошка определенно скажем вам большое спасибо, за выбор данной продукции.

Состав витаминов Canina

В зависимости от выбранного вами товара, составляющая часть может быть разной. Коты требуют деликатного подхода к выбору добавок, но комплексный продукт, содержащий в себе все полезные вещества, является оптимальным решением. Витамины оказывают лечебное влияние как для шерсти, так и для всех органов и систем.

Состав:

эмульгатор, жиры и растительные масла, смеси витаминов.

Витамин D3(10 000 МЕ)

Витамин А(500 000МЕ)

Витамин К3(100 мг)

Витамин В2(1 000 мг)

Витамин Е(1 000 мг)

Витамин В12(1 000 мкг)

Витамин В6(250 мг)

Витамин С(10 000 мг)

Фолиевая кислота(10 мг)

Пантотеновая кислота (1 000 мг)

Никотиновая кислота(4 000 мг)

При беременности, лактации, росте и формирование животного скелета, данные витамины незаменимый источник микроэлементов, они также оказывают антибактериальное воздействие, иммуностимулирующее и регенерирующее свойства. Коты требуют качественных продуктов, что и предоставил Германский производитель Canina.

Где можно купить данные добавки, подводим итоги

Zoofavorit как говорилось ранее, поставляет качественную продукцию уже более 10 лет. Коты также делают свой выбор в сторону данного поставщика и производителя Canina, показывая то, как изящно меняется их жизнь, становясь более энергичной и здоровой.

Правильному выбору в сторону Canina, способствует данный источник https://zoofavorit.com.ua/catalog/koshki/vitaminy/canina_germaniya_/ выставляя доступные и действительные цены. Заказать товар можно как в Киев, так и во Львов, по всей Украине. Кошка, пребывающая в полном здравии, это залог вашего счастья, позаботьтесь о ней, а она позаботится о вас.

Если вы попали в затруднительное положение и ваше животное болеет, эти витамины являются мульти полезными и поднимают с колен даже самые пагубные случаи. После приобретения этих добавок, спустя короткое время вы заметите колоссальные изменения в лучшую сторону, организм и биологические процессы приходят в полную норму, в соответствии с заявленными производителем эффектами.