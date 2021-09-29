Отец Бритни Спирс не хочет возвращать имущество дочери

Отец Бритни Спирс не хочет возвращать имущество дочери — он планирует и дальше контролировать ее активы и недвижимость.

Уже завтра в Верховном суде Лос-Анджелеса состоится очередное судебное заседание по делу об опеке над 39-летней Бритни Спирс, на котором может решиться дальнейшая судьба певицы. Напомним, что Бритни борется за свободу и просит снять с должности ее опекуна своего отца Джейми.

Накануне заседания отец Бритни подал новые документы, в которых выступил против Джона Зейбела — сертифицированного аудитора, а также адвоката Бритни Мэтью Розенгарта. Джейми Спирс выразил обеспокоенность тем, что Джон Зейбел может быть назначен на должность хранителя имущества Бритни. В документах он утверждает, что единственная информация, которую команда Бритни предоставила о Зейбеле, заключается в том, что он аудитор с большим опытом работы в сфере финансов и развлечений. По мнению Джейми Спирса, тот факт, что Джон Зейбел — аудитор, не делает его высококвалифицированным доверенным лицом, особенно хранителем имущества. Он считает, что опыта и мудрости Зейбела недостаточно, чтобы управлять состоянием его дочери, которое оценивается в 60 миллионов долларов.

Джейми Спирс выражает обеспокоенность тем, что имущество его дочери может подвергнуться значительному риску, потому что ответственным за него может стать Зейбел.

Другая причина, по которой Джейми хочет, чтобы судья отклонил кандидатуру Зейбела, заключается в том, что он вообще не видит причины заменять в этой должности его самого, так нет никаких доказательств того, что он плохо выполнил свою работу. Бритни и ее адвокат категорически не согласны с этим и намерены представить доказательства обратного в суде завтра.

При этом Джейми Спирс говорит, что первоочередным распоряжением судьи должно быть решение о прекращении опеки над дочерью, о чем просят он и команда его дочери.

Напомним, что Джейми Спирс стал опекуном своей дочери в 2007 году. Все эти годы Бритни не раскрывала подробности своей жизни, но летом выступила в суде с сенсационным заявлением. Она рассказала, что все это время ее жизнь строго контролировалась опекунами, а она не могла принимать самостоятельные решения и распоряжаться собственными финансами. Ей запрещалось выходить замуж и рожать детей, ее подвергали эмоциональному насилию и шантажировали. Недавно выяснилось, что опекуны имели доступ к ее телефону и всем личным перепискам.

Летом Бритни уже подавала ходатайство о прекращении опеки, но тогда суд ее просьбу отклонил. Теперь у звезды есть все шансы наконец добиться своего.