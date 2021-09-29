ОПЕК заявила, что нефть будет наиболее востребованным топливом до 2045 года

Эксперты Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) убеждены, что «черное золото» останется самым потребляемым видом топлива в долгосрочном периоде, несмотря на рост доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ), хотя ее доля в мировой потреблении и снизится. Такой вывод следует из опубликованного картелем долгосрочного прогноза World Oil Outlook (WOO).

Как, в частности, указывается в докладе, в прошлом году на долю нефти приходилось 30% мирового потребления энергоносителей. К 2025 году она вырастет до 31% на фоне восстановления спроса после пандемии. Однако после этого спрос на нефть столкнется с вызовами со стороны альтернативных источников энергии, что приведет к сокращению доли нефти в мировом энергобалансе до 28%.

При этом, прогнозируют в ОПЕК, спрос на ВИЭ вырастет с 6,8 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента в 2020 году до 36,6 млн. А доля ВИЭ в энергомиксе увеличится с 2,5% в 2020 году до 10% и более в 2045 году.

Для сравнения: спрос на нефть за этот же период возрастет с 82,5 млн до 99 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента.

При этом картель ожидает, что мировой спрос на нефть восстановится и достигнет 104,4 млн б/с в течение ближайших пяти лет, хотя уже после 2026 года темпы потребления нефти начнут замедлятся за счет развитых стран. Спрос перестанет расти и стабилизируется уже после 2035 года, подчеркивается в докладе.

Тем временем, констатирует трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев, из-за опасений инвесторов о перебоях с поставками топлива (запасы в нефтехранилищах сокращаются, но объем добычи пока не увеличен странами ОПЕК+), цена нефти марки Brent (ранее во вторник) выросла выше 80 долларов за баррель».

«Ралли идет шестой день подряд, а за ним следом растут бумаги сырьевых компаний. В течение дня котировки снизились на 0,3% до 78,3 доллара за бочку», — говорится в обзоре эксперта.