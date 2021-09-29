ООН назвала ядерную угрозу максимальной за 40 лет

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что за последние 40 лет угроза применения ядерного оружия в мире стала максимальной.

Он указал, что на данный момент в мире хранится не менее 14 тыс. единиц ядерного оружия, и хотя это количество снижается, заметны «тревожные признаки новой гонки вооружений».

В то же время есть и положительные изменения, добавил глава организации. В частности, он похвалил Россию и США за решение продлить договор СНВ-3 и начать стратегический диалог. Другой позитивный сдвиг — начало действия Договора о запрещении ядерного оружия.

Добавим, ранее посол Китая в ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин должен быть готов первым применить ядерное оружие на фоне создания новых военных союзов с участием США, в том числе AUKUS.