Netflix поделился первыми кадрами из фильма «Операция «Мясной фарш» с Колином Фертом

Netflix поделился первыми кадрами из фильма «Операция «Мясной фарш» (Operation Mincemeat) с Колином Фертом в главной роли. Фото опубликовано на странице NetflixFilm в Twitter.

В фильме также сыграют Келли Макдональд («Анна Каренина»), Мэттью Макфэдьен («Наследники»), Джонни Флинн и другие.

Режиссером выступает Джон Мэдден («Влюбленный Шекспир»).

Картина основана на реальных событиях и расскажет об операции по дезинформации британскими офицерами германского командования во время Второй мировой войны.

Когда фильм выйдет на Netflix, пока неизвестно.