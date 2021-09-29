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Netflix поделился первыми кадрами из фильма «Операция «Мясной фарш» с Колином Фертом

Netflix поделился первыми кадрами из фильма "Операция "Мясной фарш" с Колином Фертом

Netflix поделился первыми кадрами из фильма «Операция «Мясной фарш» (Operation Mincemeat) с Колином Фертом в главной роли. Фото опубликовано на странице NetflixFilm в Twitter.

В фильме также сыграют Келли Макдональд («Анна Каренина»), Мэттью Макфэдьен («Наследники»), Джонни Флинн и другие.

Режиссером выступает Джон Мэдден («Влюбленный Шекспир»).

Картина основана на реальных событиях и расскажет об операции по дезинформации британскими офицерами германского командования во время Второй мировой войны.

Когда фильм выйдет на Netflix, пока неизвестно.

29 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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