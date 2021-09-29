NASA планирует самую дорогую миссию в ХХI века — полет к Нептуну

NASA готовится к самой дорогой миссии — полету к Нептуну стоимостью $3,4 млрд в 2031 году.

Агентство намерено создать исследовательский аппарат для изучения самой отдаленной планеты Солнечной системы и спутника Тритон. Ее орбиту всего однажды посетил космический аппарат — это был исследовательский зонд Voyager-2 в 1989 году.

Как отмечает Forbes, всего две планеты Солнечной системы — Уран и Нептун — остаются неисследованными космическими орбитальными станциями с близкого расстояния. Новая миссия NASA Neptune Odyssey призвана восполнить один из этих пробелов.

Планируется, что запуск аппарата осуществится с помощью сверхтяжелой ракеты Space Launch System либо Falcon Heavy — ракеты-носителя компании Илона Маска SpaceX. К цели своей миссии, Нептуну, аппарат приблизится в 2043 году.

Астрономы полагают, что Тритон представляет собой замерзший мир, под многокилометровой ледяной поверхностью которого может скрываться глубокий водный океан.